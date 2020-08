À propos des acouphènes

Mon mari a des acouphènes depuis quelques années, mais on dirait que la période de confinement l’a rendu encore plus intolérant face à son problème. Je ne sais plus comment l’amener à faire la paix avec ça, vu qu’il semble que ce soit un problème irréversible. Auriez-vous une suggestion pour moi ?

Ma patience est à sa limite

Sylvie Hébert, une spécialiste en audiologie qui était interrogée récemment par Marie-France Bornais, du Journal de Québec, disait que

« les acouphènes sont une source de détresse psychologique pour 1 à 2 % des personnes atteintes ». Il se peut donc que votre mari ait plus mal vécu que quiconque la période de confinement à cause des acouphènes qui l’empêchent de profiter du silence dans son aspect calmant. Il serait intéressant que votre mari se procure le livre de cette spécialiste : Acouphènes, Sylvie Hébert, Ph. D., Éditions Trécarré.