BARBEAU, Réjean



Réjean est parti en douceur le 26 mars 2020.Il laisse dans le deuil sa compagne et épouse, Madeleine Lapolice, les enfants de celle-ci, Josée (Éric), Julie (Paul) et Ruby, ainsi que son frère Raymond (Suzanne) et sa soeur Suzanne.Lui survivent également ses fils Yves et Martin, leurs conjointes, ses petits-enfants Mathieu, Frédéric et Alexandra, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église La Nativité, de La Prairie, le samedi 15 août 2020 dès 10h, suivi des funérailles à 11h.Arrangements funéraires confié à: