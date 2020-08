TOUCHETTE, Soeur Fernande



À Saint-Hyacinthe, le 6 août 2020, est décédée Soeur Fernande Touchette, en religion Soeur Jeanne-de-l'Immaculée, des Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe, à l'âge de 88 ans et après 69 ans de vie religieuse.Elle laisse dans le deuil, outre sa famille religieuse, sa soeur Yolande (Marcel Valois), ses frères : Gérald (Nicole Noiseaux), Bertrand (Carmen Caya), Fernand et Adalbert "Bert". Elle laisse également sa belle-soeur Malvina Blanchard "Mel" (feu Maurice) et son beau-frère Léon Guertin (feu Jeanne), plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.Soeur Touchette sera exposée à la :1115, GIROUARD OUESTSAINT-HYACINTHE 450-774-8000www.dignitequebec.comle lundi 17 août de 19h00 à 22h00, une prière spéciale aura lieu à 19h30. Les funérailles seront célébrées en l'église de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe le mardi 18 août à 14h00. Mardi, le salon ouvrira à 11h00. L'inhumation au cimetière de la communauté aura lieu à une date ultérieure.