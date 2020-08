Célébrons notre liberté

J’ai suivi tout l’été ces manifestations somme toute limitées contre le port obligatoire du masque. Les propos et attitudes n’étaient pas toujours très édifiants. Soyons indulgents : l’effet de groupe d’une manifestation ne pousse pas la subtilité vers le haut.

Pensons à cet individu qui a honteusement pris par la taille une de mes collègues journalistes. Devant la gang, il était un révolutionnaire prêt à renverser le système. Deux jours après, seul chez lui, on découvrait qu’il était un employé du ministère des Transports, qui reçoit sagement sa paye de l’État, qui n’avait pas la force d’assumer la gravité de son geste et qui versait une larme devant la controverse. Allo la révolution !

Liberté extraordinaire

Si plusieurs se sont dits découragés par ces manifestations, j’y vois quand même une chose à célébrer. Elles nous font prendre conscience de notre extraordinaire liberté. En vacances, à siroter une bière sur mon quai en écoutant les vagues du lac, c’est ce qui m’a frappé en plein visage. Nous avons tendance à l’oublier, mais nous vivons dans un contexte qui est au sommet de l’échelle de la liberté sur terre.

C’est pour cela que des gens qui veulent manifester pour la liberté chez nous se retrouvent dans la position farfelue de s’opposer à une mesure sanitaire simple et banale comme le port d’un masque.

Dans la plupart des pays du monde, si vous manifestez pour la liberté, c’est autre chose. Parlez-en aux partisans de la liberté à Hong Kong qui sont menacés par le régime chinois. On se bat là-bas pour des libertés démocratiques de base.

Dans la plupart des pays non démocratiques, la liberté qu’on recherche, c’est le simple droit de se regrouper pour former des associations ou des partis politiques pour défendre ses droits face à un gouvernement totalitaire. On réclame le droit de donner son opinion publiquement, de critiquer le gouvernement en place.

Dans certains pays, on rêverait d’avoir accès à l’information complète sur ce qui se passe dans le monde puisque même la recherche sur internet y est limitée.

Atteinte banale

Ici, nous sommes tellement libres. Personnellement, il y a des règles qui m’énervent. Je souhaiterais voir des monopoles d’État être remis en question pour nous donner plus de liberté de choix. Mais vous savez quoi ? J’ai eu le droit de participer à la formation d’un parti politique, regrouper des gens qui croyaient la même chose et de le crier sur tous les toits. Si la majorité l’avait voulu, ce serait fait. C’est cela la liberté !

Le port obligatoire d’un masque pour filtrer nos gouttelettes respiratoires ne constitue d’aucune façon une atteinte à nos libertés importantes. C’est ennuyeux, agaçant, plate. Mais du point de vue de la liberté, c’est banal. Et il est tout à fait usuel de forcer un comportement pour protéger les autres. Comme la limite de vitesse en auto.

Soyons positifs, tant que l’affront numéro un à notre liberté restera une petite mesure sanitaire simple, notre liberté se porte bien !