SAVOIE, Muriel (née Desmarteau)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Muriel Savoie (née Desmarteau), survenu le 30 juillet 2020 à l'hôpital Pierre- Boucher, à l'âge de 85 ans.Elle laisse derrière son Émile, après 62 ans de mariage, et ses enfants, Nathalie (Benoit Caron) et Éric (France Bélanger), ses trois petits-enfants Antoine (Marilou Fortin), Laurent (Audrey Boulianne) et Olivier, sans compter la belle Charlie-Rose qui envoie des gros bisous à Mamie Muriel.Avant-dernière de la famille Desmarteau, lui survivent ses frères André (Denise Simard) et Jacques, et sa belle-soeur Marthe Lafontaine-Desmarteau. Elle va rejoindre sa grande soeur et amie Jeannine qui lui manquait tant. Elle laisse aussi son beau-frère Paul Savoie (Sylvie Parent), ses amies d'enfance Thérèse Boulerice-Lespérance et Madeleine Boulerice-Lavallée, ses amis Florian et Mariette Melançon, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis.Bouchervilloise de racines et de coeur, elle aura marqué tous ceux qu'elle a croisés par sa gentillesse, son sourire et son écoute précieuse.La famille recevra les condoléances le lundi 17 août 2020 de 14h00 à 16h00 au complexe funéraire:Une célébration de vie aura lieu ce même jour à 16h00 en la chapelle du complexe.Si vous souhaitez lui faire un dernier plaisir, remplacez l'envoi de fleurs par des dons aux Services aux femmes de la Mission Old Brewery.