EMOND, Georges



À Montréal, le 4 août 2020, à l'âge de 86 ans est décédé M. Georges Edmond.Il laisse dans le deuil ses enfants Claude (Louise Beaudoin), feu Serge (Jocelyne Séguin), Carole (André Alary), Sylvie et Stéphane (Julie Goyette), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Marcelle Emond Néron. Il laisse également sa belle-soeur Micheline Verdi Wagner, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le dimanche 16 août, 2020 dès 16h00 au complexe funéraire :suivi de la cérémonie commémorative à 20h00.