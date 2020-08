Deux gagnants: Lafrenière et Bettman

Lafrenière et New York, deux mots qui vont bien ensemble, dit la chanson.

Alexis Lafrenière sort gagnant de la loterie totalement injuste de lundi soir. Tant mieux pour le grand Alexis, un merveilleux jeune homme qui va entreprendre sa carrière à Manhattan.

Ç’aurait pu être Edmonton, où tant de premiers choix semblent écouler leur temps dans la Sibérie canadienne.

Ou Montréal, où des fefans affamés se seraient garrochés sur lui comme une poule servie au banquet d’un village dans la brousse du Burkina Faso.

Et où l’Organisation (avec un O majuscule, comme dans Église et Mafia) a eu le don de gaspiller les plus beaux talents qu’on lui a confiés depuis un quart de siècle.

Mais ce sera New York et c’est parfait.

LA GRANDE VILLE

J’ai eu le plaisir de discuter avec le jeune Lafrenière dans son milieu à Rimouski. Je suis allé dans la ville de l’Océanic à quelques reprises. Deux fois en particulier pour la boxe, et quand j’ai été présenté à Alexis, j’ai rencontré un homme déjà mature, conscient de son immense potentiel et des responsabilités qui viennent avec ce don.

Il m’a rappelé le jeune Vincent Lecavalier. Mais ça ne veut rien dire puisque toutes les vraies superstars ont des personnalités qui leur sont propres et qui les rendent uniques. Lafrenière est unique.

Il va arriver dans la mégapole du commerce, des affaires, des arts et des communications. Un univers à apprivoiser. Mais il arrive dans une organisation sérieuse qui va lui conseiller de s’installer à Rye, en banlieue de la Grosse Pomme. C’est dans cette belle petite ville qu’est installé le centre d’entraînement des Rangers.

Lafrenière pourra compter sur quelques saisons dans une bonne organisation comme les Rangers. Quand il atteindra sa maturité comme joueur à 23 ou 24 ans, il pourra profiter de son immense talent pour s’établir dans le microsystème de la Grosse Pomme. Avez-vous une idée du potentiel commercial d’une star des Rangers dans le marché de New York ?

Et en plus, comme Alexis est une bonne personne, il aura accès à la capitale occidentale — avec Paris et Londres — des arts. Comédies musicales, émissions de télévision, grandes personnalités, New York est le cœur du cœur de l’Amérique.

L’AUTRE GRAND GAGNANT

Et il y a l’autre gagnant. Gary Bettman a ses bureaux Madison Avenue. À quelques centaines de mètres du Madison Square Garden. Dans quelques années, à moins que Lafrenière ne soit un flop absolu, la Ligue nationale pourra compter sur une grande vedette pour sa mise en marché.

Essayez juste d’imaginer ce qu’aurait donné la présence de Mario Lemieux s’il avait été repêché par les Rangers au lieu d’une équipe en débandade comme les Penguins de Pittsburgh.

Sans parler de Wayne Gretzky qu’il a fallu échanger aux Kings de Los Angeles pour que la Ligue nationale profite enfin du statut du 99.

Dans ses rêves les plus fous, Bettman ne pouvait imaginer qu’Alexis Lafrenière se retrouverait dans l’uniforme des Rangers. C’est la COVID-19 qui a permis cette injustice criante pour des équipes encore moins bien nanties que New York.

Mais si vous vous appelez Bettman ou Lafrenière, où voulez-vous que le plus bel espoir depuis quelques années joue au hockey ? À Ottawa ou à New York ?

Et puis, il y a des organisations qui ne méritent même pas d’engranger des choix de première ronde ou des premiers choix. Les Oilers d’Edmonton sont pourris depuis 10 ans. Ils ne feront toujours pas les séries cette année. Les Sabres de Buffalo, les Panthers de la Floride et le Canadien de Montréal font partie de ce groupe.

N’oublions pas que ç’a pris une pandémie pour que les Glorieux se faufilent en séries : 24es sur 24. Tu ne peux pas être plus minable parmi ceux qui ont eu le passe-droit de participer à la ronde de qualifications.

D’ailleurs, tout l’entourage de Lafrenière à Rimouski et dans la couronne nord priait pour que l’enfant chéri du Bas-du-Fleuve n’aboutisse pas avec le CH sur la poitrine. On voulait vraiment son bien et son bonheur.

Mais en attendant le bonheur d’Alexis, Carey Price va entreprendre son travail de démolition des Flyers dès ce soir. Canadien en cinq. J’en donne une par amitié à Alain Vigneault et Michel Therrien.

On est trop forts...