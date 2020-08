MAILLOUX, Pierre



À Montréal, le 24 juillet 2020 à l'âge de 79 ans est décédé Pierre Mailloux, fils de feu Paul Mailloux et de feu Gabrielle Dubois.Il laisse dans le deuil ses frères Paul (Cécile) et Michel (Gisèle), ses sœurs Lucie, Thérèse et Hélène, ainsi qu'autres membres de la famille.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700 Beaubien est, Montréal,le 19 août 2020 de 19h à 20h. Suivra une liturgie de la Parole en la chapelle du complexe.Notez que le port du masqueest exigé.