DUPUIS, Marielle



À Pierrefonds, le 30 juillet 2020 est décédée à l'âge de 66 ans, Marielle Dupuis.Elle laisse dans le deuil son fils Eric Desjardins (Mélanie), ses petites-filles Amélie et Léa, ses frères Yvon (Jocelyne) et Michel, son filleul Jean-François et ses neveux et nièces Sébastien, Vanessa et Camille. Elle laisse également dans le deuil de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 14 août 2020 de 12h à 13h en l'église Marie-Reine-de-la-Paix, 11075, boul. Gouin Ouest, Montréal (Qc) H8Y 1X6. Les funérailles auront lieu à 13h au même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à un des deux organismes suivants qu'elle soutenait personnellement : la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou Le Garde-Manger Pour Tous.