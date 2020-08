MEUNIER, Lucette

(née D'Amour)



C'est avec tristesse que nous annonçons le décès de Lucette Meunier (née D'Amour) le 6 août 2020, épouse de feu Marcel Meunier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Ric), Marie-Line (Willy), Jean-Marc (Véronique), Julie Meeks (Gary) et Jean-Pierre (Éric), ses petits-enfants Sabrina, Wilfred, Wayne, Garth et Graydon, son arrière-petite-fille Jodessy ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511le vendredi 14 août 2020 de 18h à 21h. Les services funéraires auront lieu à l'Église des Saints-Anges, 1400 boul. St-Joseph, Lachine le samedi 15 août 2020 à 10h.Au lieu de fleurs, un don à l'Association des Bénévoles du Centre D'Accueil de Lachine serait apprécié.