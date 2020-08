L’Avalanche vient à bout de Darcy Kuemper

L’Avalanche du Colorado a marqué trois buts en fin de rencontre, dont deux en 10 secondes, pour finalement vaincre les Coyotes de l’Arizona, mercredi, dans la ville-bulle d’Edmonton, où était présenté le premier match de leur série de premier tour dans l’Association de l’Ouest.

Le gardien Darcy Kuemper a résisté aux joueurs de l’Avalanche jusqu’à la 13e minute de jeu de la troisième période. C’est Nazem Kadri qui a finalement réussi à percer la muraille.

Alors que la formation du Colorado évoluait en avantage numérique, Kadri a récupéré une rondelle libre devant Kuemper pour ensuite la pousser dans le filet.

Dix secondes plus tard, J.T. Compher a à son tour récupéré une rondelle libre dans l’enclave et a profité de la circulation devant la cage des Coyotes pour enfiler l’aiguille.

Seulement 1 minute 13 secondes plus tard, Mikko Rantanen a complété un jeu parfait avec Nathan MacKinnon et Gabriel Landeskog pour inscrire le troisième but des siens. MacKinnon a obtenu deux mentions d’aide dans la victoire.

Malgré le revers, Kuemper a tout de même livré une solide performance devant le filet des Coyotes en repoussant 37 des 40 tirs auxquels il a fait face.

À l’autre bout de la patinoire, Philipp Grubauer a été nettement moins occupé. Ses 14 arrêts lui ont tout de même permis de signer un deuxième blanchissage en carrière en séries éliminatoires.

Le deuxième affrontement entre les Coyotes et l’Avalanche aura lieu vendredi après-midi.