Le français et les profits sont de retour chez Dorel

Ayant renoué avec les profits, l’entreprise québécoise Industries Dorel a recommencé à publier ses communiqués de presse en français.

En juin, Le Journal avait attiré l’attention sur le fait que Dorel, un fabricant de vélos, de meubles et de produits pour enfants, avait cessé de publier ses communiqués et ses documents financiers en français.

La décision faisait partie d’une série de mesures de réduction des coûts mises en place afin de contrer les effets négatifs de la pandémie.

Pendant les trois premiers mois de 2020, Dorel a subi une perte nette de 58 millions $ US. Mais voilà qu’au 2e trimestre, qui a pris fin le 30 juin, Dorel a engrangé des profits nets de 11 M$ US. Le chiffre d’affaires a bondi de 8 % par rapport à la même période de 2019.

« Les résultats sont pas mal positifs, alors on a décidé, sur une base permanente, maintenant, de faire le français », a expliqué hier un porte-parole de Dorel, Rick Leckner. « Le français, c’est une des premières choses qu’on a décidé de ramener » parmi les compressions budgétaires, a précisé M. Leckner.

Pas les documents financiers

Si l’entreprise publie désormais ses communiqués en français, elle n’a pas encore repris la publication de ses rapports financiers dans cette langue. Ces documents ne sont actuellement disponibles qu’en anglais alors que jusqu’en mars, ils étaient également publiés en français.

De plus, le site web du fabricant de vélos Cannondale, l’une des principales filiales de Dorel, n’est toujours pas offert en français. Or, ceux de ses principaux concurrents – Giant, Specialized et Trek – comptent tous des versions françaises.

Rappelons que la Loi sur les valeurs mobilières n’exige le français que pour les documents liés aux appels publics à l’épargne. Cependant, « selon la Charte de la langue française, une entreprise qui emploie 50 personnes ou plus au Québec doit généraliser l’utilisation du français à tous les niveaux [y compris] dans les communications avec les actionnaires, comme les communiqués », indiquait en juin l’Office québécois de la langue française.