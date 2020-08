Les gros véhicules peuvent grever tout votre budget

C’est un sujet sensible, l’automobile. On l’a constaté lundi à la suite de la publication d’un dossier dans Le Journal sur la taille croissante de nos véhicules.

Il suffit de dire qu’elle a pris du poids, ce qui se voit à l’œil nu, pour qu’on s’offusque.

Et nous voilà repartis dans les débats autour de la logistique familiale et des progrès du moteur à quatre temps...

Plus gros et plus chers

Oui, qu’est-ce qu’on est bien dans un véhicule spacieux, avec ses quatre roues motrices, son volant chauffant et sa console digne du cockpit d’un F-35, dans la froideur des petits matins de janvier !

Ce confort ne se mesure pas qu’au nombre de porte-gobelets, mais surtout en dollars. Année après année, le prix médian des véhicules neufs vendus au pays ne cesse de grimper. C’est normal, c’est comme ça pour tout.

Quand il s’agit de voiture, on parle de « gros argent ».

Le prix médian des véhicules neufs a franchi le cap des 40 000 $ au printemps, selon des données compilées par AutoHebdo.net, avant de redescendre à l’été. Ça ne comprend pas le coût des taxes ni les frais de financement.

Au Québec, où l’on cède moins facilement aux attraits des grosses cylindrées, le prix médian déboursé a frôlé les 35 000 $ en mai, avant de passer sous les 34 000 $ en juillet. N’eût été la COVID-19 pour refroidir nos ardeurs, la hausse des sommes déboursées par rapport à l’année précédente aurait été de plus de 5 %.

Financement à long terme

Je ne peux l’affirmer pour le Québec, mais aux États-Unis, depuis plusieurs années, le prix payé par les Américains pour l’achat de leur véhicule augmente systématiquement plus vite que leur salaire. Ils y parviennent parce qu’ils ont accès à du financement qui s’étire sur de plus longues périodes.

Or, c’est ce qu’on voit ici aussi depuis bien des années. Auparavant, un prêt auto standard s’étirait sur quatre ans. Maintenant, le terme de sept ans (84 mois) est courant. Des prêts aussi longs permettent de réduire les mensualités, donc de se payer de plus gros véhicules, plus luxueux.

Effets pervers

Le financement à long terme, en soi, n’est pas une mauvaise chose. À la limite, si on pouvait financer son char sur 12 ans, à faible coût (moins de 2 %), on pourrait placer son argent ailleurs.

Il arrivera un point, certes, où la valeur du véhicule sera plus faible que le solde du prêt. Là encore, ce n’est pas un problème aussi longtemps qu’on garde son auto et qu’on honore son prêt.

Le danger survient quand on achète des voitures neuves trop chères, à répétition. Pourquoi ?

Le gros de la dévaluation d’une voiture se produit dans les trois premières années. Plus on change souvent d’auto, plus on fait les frais de ces dévaluations.

Avec les prêts à long terme, le passif de la voiture précédente est souvent transféré sur le prêt de la nouvelle voiture. La dette liée à l’automobile gonfle, devient absurde, puis insoutenable.