Les mauvaises habitudes

Le milieu des affaires appelle le gouvernement fédéral à mettre un terme au conflit de travail opposant les débardeurs et les autorités du port de Montréal.

Ce même milieu grogne aussi contre la PCU sans vouloir se questionner sur les conditions nécessaires à un travail décent.

L’acoquinement entre patronat et gouvernements au cours des dernières décennies semble avoir atrophié la capacité créative du milieu des affaires à imaginer des solutions répondant aux grands enjeux.

Contrat antisocial

Les gouvernements Charest et Harper ont habitué le patronat au parti pris des autorités en sa faveur en forçant péremptoirement le retour au travail lors de conflits, en sabrant les droits syndicaux et en étant plus sensibles à ses doléances.

Les gouvernements Couillard et Legault ont maintenu cette même connivence.

Le patronat l’avait bien fait sentir au Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre, lors de l’arrivée des libéraux en 2003, en se réjouissant d’avoir à son tour un gouvernement qui pencherait de son bord.

Les gouvernements péquistes n’avaient pourtant pas épargné le monde syndical en matière de lois répressives contre les travailleurs.

En quelques décennies de néolibéralisme, la concertation sociale s’est effritée et les instances qui en découlaient sont devenues des coquilles vides.

Laisser perdurer

La conciliation travail-famille s’avère l’enjeu du conflit au port de Montréal. Cette préoccupation est présente depuis plus de 20 ans dans presque tous les milieux de travail sans qu’une véritable concertation patronale-syndicale à l’échelle nationale ait pu produire de modèles structurants.

C’est aussi vrai pour le travail décent. Le patronat refuse un salaire minimum conséquent du niveau de vie québécois, tout en s’étonnant béatement que les gens préfèrent rester chez eux avec la PCU plutôt que d’être des travailleurs pauvres.

Au lieu de crier à l’intervention gouvernementale biaisée, le patronat devrait renouer avec des instances de concertation qui favoriseraient une économie profitable à tous !