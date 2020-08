Ottawa investit 10 millions $ dans l'industrie agroalimentaire du Québec

SHERBROOKE – Le gouvernement fédéral a annoncé mercredi un investissement de près de 10,5 millions $ pour appuyer l’industrie agroalimentaire du Québec durement touchée par la crise sanitaire de la COVID-19.

Cette contribution d’Ottawa vise à soutenir 27 entreprises québécoises dont les projets d’investissement sont répartis à travers les différentes régions du Québec.

«Les investissements annoncés [mercredi] témoignent de la volonté du gouvernement du Canada de soutenir le développement économique dans les régions du Québec en appuyant le secteur agroalimentaire dans ses efforts de relance», a indiqué Marie-Claude Bibeau, ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, par communiqué.

«En partenariat avec les entreprises, le gouvernement s'efforce de soutenir les économies régionales et de créer de bons emplois bien rémunérés ici, à Sherbrooke, comme dans toutes les collectivités du Québec», a-t-elle précisé.

Cette aide financière du ministère du Développement économique permettra aux entreprises l’acquisition d’équipements numériques et automatisés, la diversification de leur offre et la modernisation de leurs installations.

Par cet appui, Ottawa «soutient également la création d'emplois durables et le maintien de la compétitivité d'une industrie essentielle à la prospérité de l'économie canadienne et québécoise», a dit pour sa part Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles.

En aidant les entreprises dans l'amélioration de leur productivité, le fédéral «contribue à faire en sorte que l'industrie agroalimentaire québécoise joue un rôle majeur dans la reprise économique du Canada», a-t-on ajouté.