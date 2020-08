Premier trimestre 2021: les revenus de CAE reculent de 33%

MONTRÉAL | La pandémie de COVID-19 a beaucoup nui à l’entreprise montréalaise CAE, dont les revenus ont reculé de 33% au cours du premier trimestre de l’exercice 2021, après la suspension de la «quasi-totalité des activités de fabrication» à son usine principale.

CAE a indiqué mercredi que les produits de ses activités ordinaires avaient atteint 550,5 millions de dollars, comparativement à 825,6 M$ pour la période correspondante un an plus tôt.

La direction de CAE a spécifié que la crise sanitaire a fait mal au chef de file mondial en formation dans les domaines de l’aviation civile, de la défense et sécurité, et de la santé.

«La pandémie de COVID-19 nous a frappés de plein fouet au premier trimestre, avec une forte baisse de la demande et des perturbations majeures au niveau de nos activités mondiales», a dit Marc Parent, président et chef de la direction de CAE, par communiqué.

«Cependant, dès le début de la pandémie, nous avons agi rapidement pour assurer la santé et la sécurité de nos employés et de nos clients en prenant d'importantes mesures pour protéger la situation financière de CAE et préserver ses liquidités, a-t-il poursuivi. CAE a fait preuve d'agilité et de résilience, atténuant considérablement ses pertes et conservant une base financière solide au premier trimestre, dans les conditions les plus difficiles auxquelles l'entreprise ait eu à faire face.»

Le carnet de commandes de CAE s’élève à 8,6 milliards de dollars, en baisse de 9% par rapport aux 9,4 G$ enregistrés un an plus tôt. L’entreprise a pris pour 417,1 M$ de nouvelles commandes au cours du premier trimestre 2021, soit 56% moins que l’an dernier (940 M$).