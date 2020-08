Réunion positive avec le Dr Arruda

Camille Estephan était relativement satisfait après la rencontre d’hier avec Horacio Arruda et Étienne Vézina, conseiller politique du ministre Christian Dubé.

Estephan était accompagné de son avocat Anthony Rudman et du boxeur David Lemieux. La boxeuse Marie-Pier Houle, qui a fait du bon travail dans cette bataille ardue contre le confinement des sports de combat, a également pris la parole.

Estephan a été ferme. « J’ai demandé que le déconfinement se fasse aujourd’hui [hier] », a-t-il indiqué à la sortie de la réunion.

Ça n’a pas été le cas, mais le Dr Arruda a en main de nombreux éléments d’information qu’il ne semblait pas connaître. Les visiteurs ont soumis de nombreux rapports des plus grands médecins concernant la pratique de la boxe à huis clos. En expliquant comment on procédait dans le reste du monde avec le huis clos et les bulles sanitaires.

De plus, Estephan a expliqué au médecin et au représentant du ministère de la Santé qui l’accompagnait tous les méandres de l’industrie de la boxe, incluant les négociations fort complexes avec les promoteurs de Las Vegas, de New York ou de Londres.

Marie-Pier Houle a souligné à quel point les athlètes des sports de combat sont déjà disciplinés, et elle a raconté quels sacrifices ils doivent faire pour se hisser au niveau international.

Espoir

Il n’y a pas eu déconfinement hier, mais si Horacio Arruda a vraiment compris les arguments et la situation présentés par Estephan et Mme Houle, les centaines de milliers d’amateurs de sports de combat du Québec peuvent espérer une réponse favorable d’ici une semaine.

À moins qu’il n’y ait un agenda caché et secret...