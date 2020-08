Thaïlande : cette jeunesse pleine d’audace qui ose défier le pouvoir

Né sur les réseaux sociaux, inspiré par les jeunes hongkongais et sans chef, le mouvement pour la démocratie menée par la jeunesse thaïlandaise réclame des réformes au gouvernement et ose s’adresser directement à la monarchie, un sujet extrêmement sensible dans la société.

L’histoire récente du royaume a été ponctuée de nombreux coups d’État et de périodes d’affrontements violents entre les camps pro et anti-établissement très organisés politiquement et financièrement.

Mais la nouvelle génération s’organise différemment, avec des manifestations parfois annoncées, parfois spontanées, réunissant jusqu’à plusieurs milliers de jeunes.

« Je veux juste mes droits », déclare Rawee, 20 ans, de son vrai nom Nawiboon Chompoo, une des figures récurrentes de certains des rassemblements. Il est allé jusqu’à brûler des photos du Premier ministre.

« Ce gouvernement n’est ni fiable ni bon pour le peuple », lance-t-il.

Le Premier ministre Prayut Chan-O-Cha est un ancien chef de l’armée et cerveau du coup d’État de 2014 qui a installé une junte au pouvoir pendant 5 ans.

Il est ensuite devenu le Premier ministre d’un gouvernement pro-militaires après une élection contestée l’année dernière.

La première demande des manifestants est de dissoudre le parlement et de réécrire la constitution de 2017, qui donne un pouvoir très large aux 250 sénateurs, tous choisis par l’armée.

« Nous nous sommes en partie inspirés de Hong Kong », explique l’activiste Tattep Ruangprapaikitseree, en référence aux troubles de plusieurs mois qui ont secoué la ville, face à une reprise en main plus stricte de la Chine.

« Nous n’avons pas de vrais dirigeants ou organisateurs. Les gens sortent tout seuls », affirme-t-il.

Il faut « se réveiller »

De nombreux manifestants soutiennent malgré tout un ancien parti d’opposition (Future Forward [FFP]) dont le charismatique leader Thanathorn Juangroongruangkit et d’autres dirigeants ont été condamnés en février dernier pour violation du code électoral et bannis de la politique pour 10 ans.

Les jeunes électeurs du FFP ont vu cette décision comme un nouvel exemple d’un système qui refuse d’entendre leur voix.

« Nous avons essayé de jouer selon leurs règles... mais cela n’a débouché sur rien », dit Rawee, tout en précisant que leur mouvement est pluraliste.

En juin, la disparition inexpliquée du militant thaïlandais pour la démocratie Wanchalearm Satsaksit au Cambodge voisin a déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux.

Au moins huit militants ont comme lui disparu dans des circonstances suspectes au cours des deux dernières années, selon l’ONG Human Rights Watch.

Dans la rue, les manifestants sont imprégnés de culture pop. Ils empruntent les codes du dessin animé japonais Hamtaro ou de la comédie musicale Les Misérables, et font le salut à trois doigts du film « The Hunger Games ».

« Chaque citoyen thaïlandais doit se réveiller », déclare May, une étudiante de 18 ans rencontrée lors d’une manifestation.

Le monarque et le pays

Le mouvement de plus en plus audacieux a également pénétré en territoire sensible.

Lundi dernier, devant quelque 4000 manifestants réunis sur un campus de Bangkok, les organisateurs ont listé 10 revendications pour réformer la monarchie.

Parmi elles, l’abolition de l’article 112, le crime de lèse-majesté qui peut conduire pour 15 ans en prison quiconque critique les membres de la famille royale. Autre revendication : une discussion sur les finances du monarque.

La Thaïlande est une monarchie constitutionnelle, mais le richissime roi Maha Vajiralongkorn, appelé Rama X, a apporté des changements sans précédent après son accession au trône en 2016, en prenant le contrôle direct des actifs royaux, et en plaçant des unités de l’armée directement sous son commandement.

La famille royale est soutenue sans faille par les militaires, qui ont organisé une douzaine de coups d’État depuis la fin de la monarchie absolue en 1932.

Ces dernières semaines, des manifestations pro-royalistes ont également été organisées en réponse aux étudiants, mais en nombre beaucoup moins important jusqu’ici.

« Nous battre quoiqu’il arrive »

Un face-à-face dégénérant en violences est-il possible? Chacun garde en mémoire le massacre de l’université de Thammasat en 1976, lorsque des dizaines d’étudiants manifestant pacifiquement avaient été battus à mort ou lynchés par la police et des troupes para-militaires d’extrême droite.

Selon le politologue Thitinan Pongsudhirak, le scénario semble peu probable. Les étudiants « ne font que défendre des idées, exposer leurs demandes et leurs griefs », a-t-il expliqué à l’AFP. « S’il devait y avoir des violences, cela serait à sens unique » a-t-il affirmé.

Pour le moment, les autorités ont largement laissé faire.

Elles ont arrêté deux figures du mouvement début août, mais les ont relâchées au bout de 24 heures, et elles ne sont pas poursuivies pour crime de lèse-majesté.

Malgré le risque d’arrestation, un autre activiste, Parit Chiwarak (également connu sous le nom de « Penguin »), reste résolu. « Nous devons nous battre quoiqu’il arrive », a-t-il déclaré à l’AFP.