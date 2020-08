Une autre victoire pour les Rays de Tampa Bay

Les Rays de Tampa Bay ont signé une cinquième victoire consécutive en l’emportant 9 à 5 face aux Red Sox, mercredi soir, à Boston.

Brandon Lowe et Yoshi Tsutsugo ont chacun claqué un circuit de deux points pour les visiteurs, qui étaient en avant 8 à 0 après seulement quatre manches.

Photo AFP

Les Red Sox ont réalisé une poussée de cinq points en huitième manche, notamment grâce au grand chelem de J.D. Martinez.

La relève des Rays a ensuite fermé la porte pour sauvegarder la victoire de Blake Snell (1-0), qui n’a accordé que quatre coups sûrs en cinq manches sur la butte, en plus de réussir six retraits au bâton.

Ailleurs dans le baseball majeur

À Detroit, Tim Anderson a cogné quatre coups sûrs, dont un circuit en solo, pour aider les White Sox de Chicago à s’imposer par la marque de 7 à 5 devant les Tigers.

Eloy Jiminez a aussi frappé la longue balle pour les visiteurs. Il s’agissait de son cinquième circuit de la saison.

C’est toutefois un double de trois points de Luis Robert en cinquième manche qui a fait la différence.

À Denver, Starling Marte a produit quatre points dans la victoire de 13 à 7 des Diamondbacks de l’Arizona face aux Rockies du Colorado. Le joueur de deuxième but a notamment réussi son deuxième circuit de la saison.

Alors que les deux formations étaient à égalité 5 à 5 après six manches, les visiteurs ont pris les choses en main en septième en inscrivant huit points. David Peralta en a produit trois à l’aide d’un double.

À Cleveland, Kyle Hendricks (3-1) a limité les Indians à un point et sept coups sûrs en six manches pour aider les Cubs de Chicago à l’emporter 7 à 2. Sur le plan offensif, Anthony Rizzo et Kris Bryant ont chacun frappé la longue balle tandis que Jason Heyward et David Bote ont chacun produit deux points.