WE Charity: le Comité permanent des langues officielles enquêtera

Le Comité permanent des langues officielles de la Chambre des communes enquêtera sur l’affaire WE Charity en septembre.

Les élus étudieront la capacité de l’organisation de Toronto à assurer des services tant en anglais qu’en français, notamment au Québec.

L’organisme proche des familles Trudeau et Morneau est dans l’embarras depuis que le gouvernement fédéral lui a confié puis retiré la gestion de près d’un milliard de dollars en bourses canadiennes pour le bénévolat étudiant (BCBE).

L’entente entre Ottawa et WE stipule que le programme devait être livré dans les deux langues officielles. Les services et la documentation devaient donc être disponibles en français comme en anglais, et WE devait assumer tous les frais découlant de cette exigence.

Dans une déclaration faite en anglais seulement, WE a assuré qu’il aurait été en mesure d’administrer la BCBE au Québec «avec succès». L’organisme a néanmoins confirmé avoir embauché la firme de relations publiques National pour l’aider à assumer son mandat au Québec en français.

Le comité permanent des langues officielles réclamera notamment le témoignage de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly.