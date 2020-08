BEAUDOIN, Michel



Paisiblement à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 6 août 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Michel Beaudoin, résident de Saint-Jean-Sur-Richelieu, ami de coeur Madame Monique Maltais, fils de feu Monsieur Bruno Beaudoin et de feu Madame Anita Champoux.Il laisse dans le deuil ses enfants, Manon, Pascal (Isabelle) et Marie-Claude Beaudoin (Daniel), ses petits-enfants, Nicolas Poirier, Cloé Gaumond (Nicolas), son arrière-petite-fille Anna-Bella, ses frères et ses soeurs, Madelaine (CND), Denise (Paul), Jacques (Diane), Richard (Hélène), Francine (Jean-Guy) et Colette Beaudoin (Richard), ses beaux-frères et ses belles-soeurs, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450 390-1111 complexefuneraire.caCompte tenu des circonstances la famille se recueillera en toute intimité le 19 août 2020.Toute marque de sympathie à la famille peut se traduire par un don à Fondation Santé Haut-Richelieu Rouville. Des formulaires seront disponibles au bureau du complexe, ou en ligne au https://fondationsante.com/