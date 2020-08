Andre Dawson vend certains de ses objets les plus précieux

L’ancien voltigeur Andre Dawson a décidé d’offrir à l’encan quelques-uns de ses prix gagnés dans l’uniforme des Expos de Montréal.

Ainsi, la firme Robert Edward Auctions a diffusé un communiqué jeudi précisant que le Gant doré remporté par le «Hawk» en 1985 était disponible. La mise de départ pour l’objet était de 2800 $US et au moment d’écrire ces lignes, la mise la plus élevée affichait 4100 $US. Les intéressés ont jusqu’à dimanche pour tenter leur chance.

De plus, la compagnie Heritage Auctions propose le Gant doré obtenu par Dawson en 1982, sauf qu’ici, les acheteurs potentiels devront débourser une somme minimale de 15 894 $US.

L’ex-joueur a évolué avec les Amours de 1976 à 1986 avant de poursuivre sa carrière avec les Cubs de Chicago, puis les Red Sox de Boston et les Marlins de Miami. Au cours de son parcours ponctué de 2627 matchs du calendrier régulier, le membre du Temple de la renommée du baseball a mis la main sur le Gant doré huit fois et sur le Bâton d’argent à quatre reprises.