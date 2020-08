Ça risque de brasser à Nashville

Le directeur général des Predators de Nashville, David Poile, était encore dans tous ses états, jeudi, six jours après que son équipe eut subi l’élimination aux mains des Coyotes de l’Arizona en quatre matchs lors de la ronde de qualification.

«Nous allons évaluer notre formation et certains joueurs ne seront pas de retour, a affirmé Poile, dont les propos ont été rapportés par le site NHL.com à la suite d’une vidéoconférence. Nous allons considérer toutes les avenues possibles pour améliorer notre équipe.»

Depuis leur défaite en six matchs contre les Penguins de Pittsburgh en finale de la coupe Stanley en 2017, les Predators n’ont pas raté les séries éliminatoires, mais ils ont seulement gagné une ronde. C’était en 2018, lorsque la formation du Tennessee avait eu raison de l’Avalanche du Colorado en six rencontres.

«Selon les deux dernières années, autant en saison régulière qu’en éliminatoires, nous n’allons pas dans la bonne direction, a ajouté l’homme de 70 ans. Nous avons plusieurs bons joueurs, mais ils n’ont pas été en mesure de s’unir afin de produire les résultats auxquels on s’attend. Ainsi, c’est clair que nous allons devoir apporter des changements.»

Changements audacieux

Au cours des récentes années, Poile a prouvé à plusieurs reprises qu’il n’avait pas froid aux yeux quand venait le temps de faire des changements pour essayer d’améliorer son équipe. Parmi ses mouvements les plus mémorables, il a transigé son ancien capitaine Shea Weber au Canadien de Montréal contre P.K. Subban. Il a envoyé Subban aux Devils du New Jersey quelques saisons plus tard. Il a aussi amené Kyle Turris à Nashville dans un échange à trois équipes avec l’Avalanche et les Sénateurs d’Ottawa. Il a aussi fait l’acquisition de Ryan Johansen, des Blue Jackets de Columbus, en retour de Seth Jones.

Le directeur général des «Preds» devra aussi gérer la situation au niveau des joueurs autonomes. Parmi ceux qui ont des salaires imposants sur la masse salariale, Mikael Granlund (5,25 millions $) et Craig Smith (4,25 millions $), deviendront libres comme l’air. Quelques autres patineurs obtiendront aussi ce statut, dont Dan Hamhuis, Colin Blackwell, Korbinian Holzer et Yannick Weber.

«Je ne pourrais pas vous dire quels sont les changements que nous allons apporter, a renchéri Poile. Tout ce que je peux dire, c’est que toutes les options sont sur la table afin de rendre notre équipe meilleure pour la saison 2020-2021.»

«Nous allons devoir déterminer à qui nous allons accorder [un contrat] et qui ne signera pas avec nous.»

Le marché des joueurs autonomes s’ouvrira après le repêchage de la LNH, qui aura lieu les 9 et 10 octobre prochain.