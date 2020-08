Comment aider notre enfant?

Nous avons un petit garçon de deux ans qui est né sans aucun problème de santé, mais qui, depuis quelque temps, manifeste certains problèmes respiratoires. Il n’y a aucun asthmatique dans ma famille ni dans celle de mon conjoint, mais je crains ça chez notre fils, en plus de craindre que le problème soit causé en partie par notre chien. Comme mon mari adore son collie, il tente de minimiser le problème en disant que j’exagère. Pensez-vous qu’on devrait le faire voir par un spécialiste ?

Une maman

Selon la littérature sur le sujet, « l’asthme est la maladie la plus fréquente chez l’enfant, puisqu’elle touche près de 10 % des jeunes scolarisés. En plus, trois fois sur quatre, la forme d’asthme est d’origine allergique ». Pour souligner l’urgence de consulter le pédiatre de votre enfant, il est dit que « ... plus vite on dépiste, plus vite on parvient à maîtriser la maladie de son enfant et à lui permettre de mener une vie normale ».