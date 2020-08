COVID-19: maintenant plus de 121 000 infections au pays

MONTRÉAL – Le Canada a franchi jeudi la barre des 121 000 infections liées à la maladie à coronavirus.

Depuis le début de la pandémie, 121 028 (+184) Canadiens ont contracté le virus, dont 9012 (+6) qui ont perdu la vie à la suite de complications.

Le Québec et l’Ontario continuent de mener le bal au chapitre du nombre de malades et de morts. La Belle Province comptabilise maintenant 60 917 cas de COVID-19, avec l’ajout de 104 cas jeudi, ainsi que 5715 décès, dont six supplémentaires.

L’Ontario a pour sa part rapporté 78 nouveaux cas et 99 rétablissements. Aucun décès n’a été recensé au cours des 24 dernières heures. Au total, depuis le début de la crise, 40 367 Ontariens ont été déclarés positifs à la COVID-19 et 2787 personnes sont décédées.

Le Nouveau-Brunswick a déclaré deux cas de plus, portant son bilan à 180 cas, et son nombre de pertes de vie est resté à deux.

La pandémie demeure «gérable»

Les autorités sont persuadées que la situation demeure «gérable», mais elles appellent toutefois la population à demeurer vigilante, car le virus circule et est toujours prêt à infecter d’autres Canadiens.

«À l'heure actuelle, nos efforts nous indiquent que nous maintenons la propagation de la COVID-19 à un niveau gérable, a dit l’administratrice en chef de la santé publique au Canada, la Dre Theresa Tam. Mais le virus circule toujours au Canada; nous ne devons surtout pas baisser la garde.»

La Dre Tam a indiqué dans sa déclaration quotidienne que le nombre de nouveaux cas quotidiens est nettement moins important par rapport à la période comprise entre mars et juin, mais quand même plus élevé qu’au début juillet.

«À la fin d'avril et au début de mai, le nombre de cas signalés a atteint un sommet à près de 1800 par jour, puis il a baissé de façon constante pour atteindre un faible 270 au début de juillet. La transmission de la COVID-19 a augmenté récemment avec l'ouverture des espaces économiques et sociaux. Au cours des dernières semaines, il y a eu en moyenne entre 350 et 500 nouveaux cas par jour», a relaté la Dre Tam.

Elle se réjouit par ailleurs que le nombre de morts demeure faible «par rapport au sommet enregistré au début de mai alors que près de 200 décès étaient signalés quotidiennement».

«Moins de 10 décès ont été signalés par jour en moyenne au cours des quatre dernières semaines, a-t-elle poursuivi. Les hospitalisations et les admissions aux soins intensifs sont demeurées faibles dans toutes les provinces et les territoires. Il y avait moins de 400 personnes dans les hôpitaux et moins de 100 personnes aux soins intensifs partout au pays [tous] les jours au cours des dernières semaines.»

La situation au Canada:

Québec: 60 917 cas (5715 décès)

Ontario: 40 367 cas (2787 décès)

Alberta: 11 893 cas (217 décès)

Colombie-Britannique: 4196 cas (196 décès)

Saskatchewan: 1484 cas (20 décès)

Nouvelle-Écosse: 1071 cas (64 décès)

Manitoba: 578 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 268 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 180 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 41 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 121 028 cas (9012 décès)