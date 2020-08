Dominique Thomas devient directrice générale du Théâtre Capitole

La page est définitivement tournée sur l’ère Jean Pilote au Capitole. Dominique Thomas reprend le flambeau à titre de directrice générale du Théâtre Capitole.

Mme Thomas était directrice des communications et du marketing du Capitole depuis 2014. Également associée à Woodstock en Beauce de 2001 à 2013, Dominique Thomas devient ainsi la patronne de la salle de spectacle que Québecor Sports et divertissement a rachetée, en juin.

Photo courtoisie

Sa nomination survient quelques semaines après le départ de Jean Pilote, celui qui a relancé la salle de spectacle du Vieux-Québec durant les années 1990 et veillé aux importants travaux de rénovations de tout le complexe, autant le théâtre que le restaurant et l’hôtel, en 2018 et 2019.

En plus d’avoir le mandat d’aller chercher de nouveaux spectateurs, Dominique Thomas sera responsable de la programmation du Théâtre Capitole, dont les activités sont présentement sur pause en raison de la pandémie de COVID-19.