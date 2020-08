LAGACÉ, Robert



À l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil, le 25 avril 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Robert Lagacé, résident de Verdun.Il laisse dans le deuil ses frères Jean-Guy, Marc, Michel et Serge (Élise), plusieurs neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.L'exposition de l'urne aura lieu le samedi 22 août 2020 de 13h à 14h30, au :et sera suivie d'une réunion de prières de 14h30 à15h.