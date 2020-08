COVID-19: Québec prend les récentes éclosions très au sérieux

Le premier ministre du Québec François Legault se trouvait en Abitibi-Témiscamingue jeudi après-midi pour une mêlée de presse en compagnie de la députée d’Abitibi-Ouest.

En faisant le point sur la pandémie de COVID-19, il a assuré que la province était prête à affronter une éventuellement deuxième vague, du moins du côté des employés et de l’équipement.

«Il y a une chose à améliorer, il faut accélérer la construction de trois maisons des ainées et la rénovation d’un CHSLD, celui de Macamic», a-t-il expliqué.

Il a aussi affirmé que les mesures nécessaires seraient également prises dans les CHSLD de la province afin d’éviter une nouvelle hécatombe.

Deux éclosions

Le premier ministre a été forcé de réagir aux récentes éclosions survenues dans un CHSLD de Joliette ainsi que dans un Costco de la région de Québec.

«Il y a un problème à Québec avec le Costco Lebourgneuf. Il y a une éclosion on est en train de prendre toutes les mesures. J’invite tous les clients qui ont fréquenté le Costco à se faire tester. On va développer une cellule pour circonscrire le problème», a-t-il dit.

Du côté du CHSLD, il a admis que la situation était grave et préoccupante et que l’origine de cette éclosion serait analysée.

Le premier ministre a ajouté que l’on s’attendait à avoir des éclosions et qu’il va y en avoir d’autres.

Pour une autonomie alimentaire

Comme il se trouvait dans une région reconnue pour ses forêts, le premier ministre a expliqué qu’il comptait revoir et ajuster le régime forestier.

Il souhaite permettre une meilleure prévisibilité pour les compagnies afin de leur permettre de mieux prévoir leurs investissements.

Il a à nouveau plaidé pour une plus grande autonomie alimentaire de la province afin que plus de produits soient faits au Québec et moins dépendre de produits importés.

Prompt rétablissement

Le premier ministre, fervent amateur de hockey, a évidemment souhaité un prompt rétablissement à l’entraîneur-chef du Canadien qui a été hospitalisé.

«Je souhaite à Claude Julien de se remettre de son problème de santé», a-t-il fait savoir.

