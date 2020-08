ARCHAMBAULT, Lise PFSJ



À la Maison-Mère des Soeurs de la Providence de Montréal, le 6 août 2020, à l'âge de 78 ans, est décédée Soeur Lise Archambault, en religion Soeur Marie Dominique Savio, fille de feu Roger Archambault et de feu Liliane Comtois.Elle laisse dans le deuil outre sa famille religieuse, sa soeur Pierrette (feu Gilles Barabé), sa belle-soeur, Jeanne Robichaud (feu Roger Archambault), son neveu Denis Archambault ainsi que les autres neveux et nièces, parents et ami-e-s.La défunte sera exposée le lundi 17 août 2020 à 11h à la chapelle des :CARREFOUR PROVIDENCE5655, RUE DE SALABERRY MONTRÉAL (QUÉBEC) H4J 1J5Les funérailles auront lieu à la chapelle le 17 août 2020 à 13h30. Inhumation au cimetière Cap Saint-Jacques, Sainte-Geneviève, Pierrefonds 20 176, boulevard Gouin Ouest