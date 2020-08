Le St. Louis City SC est né

Équipe d’expansion qui effectuera ses débuts dans la Major League Soccer (MLS) en 2023, le St. Louis City SC a dévoilé jeudi son identité, ses couleurs et son logo qui mettent en valeur les principaux atouts de la ville du Missouri.

Au cours d’une cérémonie diffusée en ligne, l’organisation a notamment présenté son logo sur lequel une vingtaine de designers ont travaillé. Celui-ci met à l’avant-scène la célèbre Gateway Arch ainsi que le fleuve Mississippi et son plus long affluent, la rivière Missouri. Par ailleurs, les lettres SC ont une double signification en plus d’évoquer l’équipe (le «Soccer Club»), elles désignent St. Louis comme capitale du soccer.

Les couleurs prédominantes sont le rouge, le jaune, le bleu et le gris, qui renvoient dans l’ordre à la ville, à l’énergie, à la rivière et à l’arche en acier.

Le St. Louis City SC amorcera ses activités la même année que le club de Sacramento. Ils seront les 29e et 30e formations de la MLS.