Les Etchemins: la DPJ mêlée à une enquête pour cruauté animale

La police, le MAPAQ et la DPJ collaborent dans le cadre d’une enquête entourant un possible cas de cruauté animale à Saint-Luc-de-Bellechasse, près de Lac-Etchemin, dans la région de la Chaudière-Appalaches.

La Sûreté du Québec a d’abord été informée mardi d’une vidéo et d’images circulant sur les réseaux sociaux et montrant des animaux être «mis à mort». On y verrait notamment un cheval et un veau subir un mauvais traitement.

«On a reçu plusieurs appels de citoyens pour cruauté animale, donc on a ouvert un dossier», explique Hélène Nepton, agente d’information pour le corps policier provincial.

Fait troublant: selon la police, certains des gestes reprochés se seraient produits en présence d’un enfant. C’est pourquoi la Direction de la protection de la jeunesse est devenue un «partenaire» dans cette affaire, précise la SQ.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) a également été informé de la situation.

Mercredi, des représentants de ces trois autorités ont visité les lieux où les faits allégués se sont produits. Ils y ont rencontré un citoyen, précise sans plus de détail la police. Celle-ci n’a procédé à aucune arrestation pour l’instant.

Un rapport sera éventuellement soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales, qui, ultimement, décidera si des accusations doivent être portées ou pas dans ce dossier.