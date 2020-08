Luis Binks sera transféré à Bologne

L'Impact de Montréal a annoncé jeudi que le défenseur Luis Binks sera transféré au FC Bologne, en Serie A, tandis que son prêt au club montréalais sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020.

Binks avait rejoint l'Impact le 18 février après avoir été obtenu de Tottenham, en Angleterre.

«Thierry Henry et Olivier Renard croient beaucoup en lui. Ce fut un bel ajout après son acquisition, a mentionné dans un communiqué le directeur sportif global du FC Bologne et de l'Impact, Walter Sabatini. Nous avons eu la chance de voir ses qualités l'hiver dernier lors de ses quatre premiers matchs avec l'Impact, puis récemment en Floride, et nous avions envie qu'il se joigne à nous. Ce transfert démontre une fois de plus la synergie entre les deux clubs et la nouvelle philosophie en place à Montréal.»

L’arrière central a été titulaire lors des deux matchs de saison régulière de la MLS en 2020 et dans deux des trois rencontres en Ligue des champions de la CONCACAF, pour un total de 360 minutes de jeu. Il a ensuite amorcé les quatre matchs de l'Impact au tournoi «La MLS est de retour», en juillet à Orlando.