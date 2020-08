Niger: 33 morts et plus de 80 000 sinistrés après des fortes pluies

Les fortes précipitations qui s’abattent depuis juin sur le Niger, État pauvre du Sahel, ont fait 33 morts et plus de 80 000 sinistrés, alors que la saison des pluies bat son plein, ont indiqué jeudi les autorités.

« À la date du 10 août, nous avons au plan national 10 630 ménages sinistrés avec 88 772 personnes sinistrées, malheureusement on déplore 33 pertes en vies humaines suite aux noyades et aux effondrements de maisons », ont annoncé les services de secours nigériens.

Plus de 9000 maisons se sont écroulées, 2455 têtes de bétail ont péri, ont-ils ajouté.

Pour soulager les sinistrés, les autorités ont lancé des opérations de distributions de riz, de pagnes, de nattes, des couvertures et du savon.

Les régions les plus touchées sont Maradi (centre-Sud), Tahoua et Tillabéri (Ouest), et Dosso (Sud-Ouest).

Les fortes pluies ont occasionné le débordement de cours d’eau et du fleuve Niger, d’après la météorologie nationale qui prévoit encore « d’importants orages dans les jours à venir ».