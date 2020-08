«Price m’a sauvé la tête» –Suzuki

TORONTO | Nick Suzuki n’avait pas le temps de réfléchir. Il a simplement cherché à bloquer la puissante frappe de Scott Laughton pendant que Carey Price tentait de revenir vers son filet.

Suzuki aurait pu se blesser sérieusement sur ce jeu. Mais il a finalement joué de chance puisque Price a partiellement bloqué la rondelle avec la palette de son bâton.

« C’était un geste désespéré [de ma part], a dit Price. Nick a pris beaucoup de place devant le filet. Je pense qu’il a également touché la rondelle. »

« Je n’étais pas trop certain de ce que la rondelle allait frapper en s’en venant vers moi, a ajouté Suzuki. Je me suis tourné la tête. Je souhaitais seulement que la rondelle me frappe. Finalement, Carey a fait tout un travail. Il m’a assurément sauvé la tête. »

Au-delà de ce jeu courageux, Suzuki a encore une fois offert une très solide prestation. Il a dansé avec la rondelle, ouvrant des options pour Brendan Gallagher à plusieurs reprises. En fin de match, l’Ontarien de 21 ans a également touché la barre horizontale.

« Il a joué un gros match, a résumé Julien. C’est évident qu’il était un des bons joueurs ce soir. C’est encourageant voir un jeune joueur comme ça. Ça explique aussi notre présence au premier tour des séries contre une équipe avec beaucoup de profondeur. Nos jeunes ne sont pas intimidés par ça, ils jouent bien. »

Julien n’a pas nommé Jesperi Kotkaniemi, mais il faisait aussi allusion à lui.

Après le match, Shea Weber a également parlé de Suzuki.

« Il a trouvé une façon de s’améliorer durant la pause, a souligné le capitaine. On voit son potentiel en jouant avec lui. Il est intelligent dans les deux sens de la patinoire. Il continuera de s’améliorer. »

La glace est brisée

Blanchi en douze occasions lors des quatre matchs face aux Penguins, le CH a enfin brisé la glace avec un but en supériorité numérique. Weber a marqué durant une punition à Nicolas Aubé-Kubel. C’est l’unique fois où le CH a profité d’un avantage numérique. Les Flyers ont toutefois répliqué quelques secondes seulement après le but du gros défenseur du Tricolore.

« On espérait bâtir du momentum. On avait été très bons à cinq contre cinq. On aurait aimé que ça se poursuive, a expliqué Weber. On en parle souvent. Les présences après les buts sont importantes. La dernière minute et la première minute d’une période sont aussi des moments clés. On a eu un peu de laisser-aller là-dessus, mais je pense quand même qu’on a bien répondu. »