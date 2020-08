Virus: le vaccin pour l’Amérique latine prévu pour le 1er trimestre 2021

Mexico | Le vaccin sur lequel travaille le laboratoire anglo-suédois AstraZeneca et qui doit être produit en Argentine et au Mexique à destination des pays d’Amérique latine (sauf le Brésil) devrait être prêt dès le premier trimestre 2021, a assuré jeudi le président mexicain Andrés Manuel López Obrador.

« On raccourcit le processus (...), mais on pense avoir des résultats dès fin novembre (...) et commencer la fabrication pour disposer du vaccin à partir du premier trimestre de l’année prochaine », a dit le dirigeant en conférence de presse.

L’Argentine et le Mexique vont prendre en charge la production et la distribution en Amérique latine du futur vaccin contre le coronavirus élaboré conjointement par le laboratoire AstraZeneca et l’université d’Oxford, avec un financement de la Fondation Carlos Slim. Le Brésil n’est pas concerné car il a passé un accord séparément.

Le président Lopez Obrador a assuré que le vaccin serait « universel et gratuit » au Mexique. « Tous les Mexicains auront accès au vaccin. Les plus humbles n’ont pas à s’inquiéter», a dit le chef d’État de gauche.

« L’idée n’est pas de faire du profit, mais de garantir l’accès à l’Amérique latine », a dit le chef de la diplomatie mexicaine, Marcelo Ebrard, lors de la même conférence de presse.

M. Ebrard présidera une réunion virtuelle de la Communauté des États latino-américains et caribéens (CELAC) pour présenter cet accord sur le vaccin et sa distribution dans la région, a précisé cet organisme sur Twitter.