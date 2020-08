Appliquer les instructions de Julien

Le destin est parfois sournois. Claude Julien, pour tous ceux qui le côtoient sur une base quotidienne, est un acharné. Au boulot, il se donne corps et âme et il est un entraîneur qui recherche l’excellence.

Il arrive que l’on ne mesure pas toujours ses capacités physiques, étant charrié par la passion, par l’émotion et aussi par la pression. Celui qui quitte la maison chaque matin avec comme responsabilité de nourrir la petite famille vit la même pression. Tous les professionnels et les travailleurs doivent souventes fois aller au-delà des conditions idéales.

Bref, peu importe le métier que l’on pratique, il y a des moments où des indices vous invitent à la plus grande prudence. En d’autres mots, on vous sert un avertissement.

Depuis le retour au boulot, l’entraîneur pouvait juger de la progression qu’avait réalisée son équipe au cours des dernières semaines. La préparation pendant la phase 3 a rapporté des dividendes et les décisions du pilote d’accorder encore plus de responsabilités à ses jeunes joueurs lui donnaient beaucoup de satisfaction.

Pour l’instant, Claude Julien devra faire une pause. Pour combien de temps ? Ça n’a aucune importance.

C’est sa santé et sa famille qui sont ses priorités.

Le reste, c’est secondaire.

On ne peut que lui souhaiter un prompt rétablissement.

Entre-temps, les joueurs et les dirigeants de l’équipe devront composer avec l’adversité. Ils auront la lourde tâche de voir à ce que le Canadien poursuive son parcours en déployant les efforts qu’exige habituellement leur entraîneur.

Ce sont les vétérans Shea Weber et Carey Price qui auront à s’assurer que tous les joueurs sont bien conscients de leurs responsabilités. Aux leaders de s’assurer que les membres de ce groupe, que l’on dit très uni, vont se serrer les coudes pour atteindre des objectifs qui sont maintenant plus réalistes et pas de la pure fiction. Qu’on mette à profit un système peaufiné par leur entraîneur. Un système qui a donné des résultats concluants.

Aux leaders de fournir à Kirk Muller et aux autres adjoints tout l’appui dont ils auront besoin.

Le Canadien a bien amorcé ce premier tour des séries éliminatoires même s’il a subi la défaite.

Il y a plusieurs points positifs à retenir de ce premier affrontement entre le Canadien et les Flyers de Philadelphie.

Carey Price n’a rien perdu de sa concentration et il a peut-être réalisé l’arrêt le plus spectaculaire des dernières années.

Jesperi Kotkaniemi et Nick Suzuki ont compétitionné au même niveau que les meilleurs effectifs de l’adversaire.

L’effort, à l’exception du début de la rencontre, alors que les Flyers imposaient leur loi, était louable. Voire un effort ne laissant aucun doute sur la capacité du Tricolore de livrer une lutte sans merci à un rival qui fait flèche de tout bois depuis le retour au travail et qui dominait la compétition au moment où l’on a cessé les activités en raison de la COVID-19.

Nick Suzuki qui frappe la barre horizontale, mais, à cet égard, les Flyers ont également raté plusieurs opportunités.

Bref, il s’agit d’un premier test concluant pour le Canadien.

Mais, malgré les événements qui donnent une autre perspective à cette série, les acteurs seront de retour sur le plateau, aujourd’hui, à 15 h.

Ces acteurs qui devront suivre le scénario que leur entraîneur a concocté au début de la ronde qualificative et qui a permis au Canadien de surprendre tous les observateurs.

Et même dans la défaite, ils ont laissé un message clair aux Flyers.

Les Flyers, avant le premier match, disaient que le CH était une très bonne équipe. Mais, après avoir remporté une première victoire, ils ne parlaient plus d’un très bon rival, mais bien d’une excellente formation.

À Muller et à son groupe d’appliquer à la base les instructions de leur patron...