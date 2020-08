Basketball masculin: Pascal Jobin se joint au Rouge et Or

Premier entraîneur-chef de l’histoire des défunts Kebs de Québec au sein de l’Association américaine de basketball, Jobin se joint au programme masculin du Rouge et Or de l’Université Laval dans un rôle hybride à titre d’adjoint de Nathan Grant qui amorcera sa deuxième campagne à la barre de l’équipe.

Jobin avait sérieusement songé à postuler pour le poste d’entraîneur-chef du Rouge et Or en mai 2019 après le départ de Jacques Paiement Jr, mais il s’était abstenu pour des raisons familiales.

«J’étais déchiré entre le Rouge et Or et mes deux fils, a-t-il rappelé. Si j’avais eu le boulot, j’aurais voulu miser sur un adjoint à Montréal. Au fil des ans, j’ai développé une bonne relation avec Nathan que j’ai cotoyé avec l’équipe du Québec, à Vanier et à Concordia. Après mon départ de McGill, c’était Laval ou rien en raison de ma relation avec Charles Fortier (le président de l’équipe) et Nathan.»

Responsable du programme sport-études à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville et entraîneur-chef des Lynx d’Édouard-Montpetit où il a notamment dirigé Saydou Sall qui s’est greffé au Rouge et Or au cours de la dernière période recrutement, Jobin s’impliquera dans la préparation vidéo la semaine et se pointera à Québec les fins de semaine pour les parties en plus de s’impliquer dans le recrutement et assistera à des parties des futurs adversaires du Rouge et Or dans la métropole quand l’occasion se présentera.

Adjoint à McGill au cours des deux dernières années, Jobin a vu son association prendre fin quand l’entraîneur-chef David DeAveiro a quitté pour accepter le poste avec les Rams de Ryerson. Son successeur Ryan Thorne a regardé dans une autre direction. «L’idée de Ryan était faite et il ne me devait rien», a précisé Jobin.

Jobin a de grands objectifs pour sa nouvelle équipe. «D’ici cinq ans, il va y avoir un Québécois repêché dans la NBA et on souhaite qu’il s’agisse d’un joueur du Rouge et Or, a-t-il affirmé. Nathan (Grant) et moi voyons très grand pour le Rouge et Or et les étudiants-athlètes. Nous voulons pousser le développement pour qu’un premier joueur du Rouge et Or soit repêché dans la NBA d’ici quelques années. Nous sommes rendus là. Ça passe par l’environnement et les installations du PEPS sont supérieures à 200 des 378 programmes de la NCAA.»

«Ça ne me rajeunit pas, mais j’ai vu grandir un gars comme Samuel Bouchard (un vétéran du Rouge et Or) au niveau secondaire et collégial, de poursuivre Jobin. Et en même temps, j’ai dirigé ou affronté toutes les recrues qui débarquent à Laval cette saison. C’est un avantage pour tout le monde.»

Grant se réjouit de l’embauche de Jobin. «Pascal a une approche et un style différent du mien et ça nous permettra d’avoir des échanges vraiment constructifs pour la progression de nos étudiants-athlètes, a-t-il expliqué. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’il a fait pour le basketball au Québec, il sera un excellent atout pour notre équipe.»