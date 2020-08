COVID-19: 180 nouveaux cas au pays

MONTRÉAL – Le pays recensait vendredi en début d'après-midi 180 nouveaux cas de COVID-19, portant son total d’infections à 121 414 à ce jour.

De plus, quatre morts ont alourdi le bilan, qui atteint désormais les 9019 pertes de vie depuis le début de la pandémie.

L’Ontario a comptabilisé 92 cas supplémentaires et un décès, portant son bilan à 40 459 malades et 2788 disparus.

Le Québec a annoncé pour sa part 87 cas confirmés de la maladie à coronavirus, vendredi, pour un total de 61 004, ainsi que trois décès survenus du 7 au 12 août, pour un total de 5718.

Les deux provinces canadiennes les plus populeuses continuent de tester en masse la population. L’Ontario a mené plus de 30 000 tests en date du 13 août, loin devant le Québec et ses 18 596 prélèvements.

La Nouvelle-Écosse a signalé un seul nouveau cas.

À l’échelle nationale, on compte maintenant 121 414 personnes ayant contracté le virus et 9019 décès.

La situation au Canada:

Québec: 61 004 cas (5718 décès)

Ontario: 40 459 cas (2788 décès)

Alberta: 11 969 cas (220 décès)

Colombie-Britannique: 4274 cas (196 décès)

Saskatchewan: 1511 cas (20 décès)

Nouvelle-Écosse: 1072 cas (64 décès)

Manitoba: 603 cas (8 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 268 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 180 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 41 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 121 414 cas (9019 décès)