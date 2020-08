NOËL, Robert



Le jeudi 16 avril 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé Robert Noël.Il laisse dans le deuil ses frères : Roger, Denis et Gilles ainsi que ses soeurs : Noella, Ginette, Micheline et Jeannette, plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le lundi 17 août 2020 dès 13h. Une cérémonie commémorative sera célébrée sur place à 15h.Au lieu de fleurs, des offrandes de messes seraient appréciés.