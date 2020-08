Fleurs et potager: des réponses à vos questions

Chères lectrices, chers lecteurs, c’est toujours avec grand plaisir que je réponds à vos questions horticoles. Pour une deuxième semaine, ma chronique est entièrement dédiée à répondre aux questions concernant l’agriculture urbaine et l’horticulture environnementale que vous m’avez fait parvenir.

Pourquoi mes plants de zucchinis pourrissent à la base et leur feuillage blanchit et flétrit ? – M. Desjardins

Les courges et les courgettes sont particulièrement sensibles à diverses maladies bactériennes et fongiques telles que le flétrissement, l’anthracnose, l’alternariose et l’oïdium. En milieu d’été, habituellement une fois la récolte bien avancée, il arrive fréquemment que les plants de courges soient affectés par ces maladies. Comme il existe peu de moyens efficaces pour lutter contre ces maladies, il vaut mieux tout simplement arracher et jeter les plantes sévèrement atteintes.

Photo courtoisie

D’autre part, il faut mentionner que la chrysomèle rayée du concombre est un insecte qui s’attaque souvent aux feuilles et aux fleurs des courges et des courgettes. Cet insecte jaune rayé de noir est le vecteur de certaines maladies qui affectent les plantes de la famille des cucurbitacées, dont les zucchinis. Afin d’éviter que les courges et courgettes soient la proie des chrysomèles et ainsi limiter la propagation des maladies, je suggère donc de les cultiver sous un agrotextile.

De plus, certaines variétés de zucchinis telles que « Ambassador », « Black Coral », « Emerald Delight », « Golden Glory », « Payload », « Payroll », « Spineless Perfection » et « Ziti » sont réputées être résistantes aux maladies, particulièrement à l’oïdium. Finalement, évitez de replanter des zucchinis au même endroit dans votre potager l’an prochain. Assurez-vous de pratiquer la rotation des cultures.

Bonjour. Mes rosiers sont envahis par des insectes dégoûtants de couleur beige. Ils sont empilés les uns sur les autres et dévorent les fleurs. Merci de venir à mon secours ! – Mme Tsoumbarakis

La bestiole qui s’attaque à vos rosiers est fort probablement le scarabée du rosier. Voici quelques conseils pour en faire un certain contrôle et éviter qu’il ne bouffe tous vos rosiers !

Photo courtoisie

Tout d’abord, en mai et en juin, binez le sol au pied de vos rosiers pour exposer les larves de scarabées – qui sont en fait des vers blancs – aux intempéries et aux prédateurs. Profitez-en pour éliminer ceux que vous arrivez à voir.

Lorsqu’ils apparaissent sur les fleurs, attrapez les scarabées adultes et noyez-les dans l’eau savonneuse. Vous pouvez aussi les capturer à l’aide d’un aspirateur d’atelier. Répétez l’opération tous les trois ou quatre jours, aussi longtemps que les adultes sont visibles. Faites cette opération tôt le matin lorsque les scarabées sont peu aptes au vol. Vous pouvez aussi tout simplement recouvrir vos rosiers d’un agrotextile, à partir de la mi-mai, et ce, jusqu’au moment de la floraison.

En dernier recours, lorsque les infestations sont importantes et récurrentes, un pesticide à faible impact à base de pyréthrine peut être utilisé pour le contrôle des scarabées adultes. Les pulvérisations devront généralement être répétées plusieurs fois pour être efficaces. Bien qu’elle soit rapidement dégradée, la pyréthrine n’est pas sélective, elle peut donc être nocive pour les insectes utiles tels que les abeilles. Il est essentiel de suivre attentivement les recommandations du fabricant avant d’utiliser ce pesticide.

Bonjour M. Mondor. J’ai enlevé tout le gazon devant ma maison, car il était en très mauvais état. J’aimerais installer de la tourbe à la place. Est-ce que vous croyez que je dois enlever la terre qui est là et la remplacer par de la terre neuve avant de poser le gazon ? – M. Smith

Tout d’abord, assurez-vous que l’endroit où est située votre pelouse est bien ensoleillé et loin des arbres matures. Il faut au minimum six heures de soleil direct pour que le gazon ait une bonne croissance. Vérifiez également si votre pelouse n’était pas en mauvais état à cause de la présence d’insectes tels que la punaise velue ou le ver blanc.

Photo courtoisie, brouwersod.com

Il est très rare qu’une terre soit mauvaise au point où il est absolument nécessaire de la remplacer, surtout s’il s’agit d’y implanter du gazon. En ajoutant du compost, la plupart des sols peuvent devenir en quelque temps des terres de qualité convenant à la culture de la plupart des végétaux. Puisqu’il est riche en humus, le compost allège, ameublit et aère les terres argileuses souvent lourdes et compactes. De cette façon, il régularise la rétention d’eau de ces sols. Dans les terres sableuses, l’humus composant le compost augmente la rétention d’eau et d’éléments nutritifs, et il ralentit également l’érosion et le lessivage.

Si vous devez absolument changer la terre qui occupe votre terrain parce qu’elle est de trop mauvaise qualité, contaminée ou remplie de débris, assurez-vous de la remplacer par un sol constitué d’argile et de compost. Évitez la terre noire, un produit qui est généralement de piètre qualité. Quant au top soil, il s’agit d’un terme fourre-tout qui ne vous garantit en rien la qualité du sol que vous achèterez. En fait, la majorité des top soils vendue sur le marché horticole est composés de terre noire.

Pour améliorer et stabiliser la structure des sols argileux ou sableux, rien ne vaut le compost, que ce soit celui que vous fabriquez vous-même ou un compost commercial. Épandez une épaisseur de 5 cm de compost sur toute la surface du sol que vous préparez, ce qui correspond approximativement à deux sacs de compost par mètre carré. Vous devez ensuite incorporer le compost à la terre existante avec une pelle-bêche ou à l’aide d’un motoculteur sur une profondeur de 10 à 15 cm. Ratissez ensuite la surface du sol afin de bien l’égaliser et, finalement, compactez-la légèrement à l’aide d’un rouleau de métal rempli d’eau spécialement conçu à cette fin. Une fois les plaques de gazon installées, n’oubliez pas d’arroser tous les deux jours pour une période d’environ 15 jours, le temps que le gazon s’enracine correctement.

Par la suite, je vous recommande d’épandre du compost sur votre pelouse chaque printemps – ou du moins tous les deux ans. Vous pourrez aussi lui fournir un engrais naturel à dégagement lent riche en azote.