Grève au port de Montréal: 65 000 conteneurs et 325 000 tonnes de vrac coincés

MONTRÉAL – Le milieu des affaires s’impatiente en raison des impacts économiques qui pourraient toucher plusieurs régions du Québec alors que la grève au port de Montréal en était à sa cinquième journée, vendredi.

• À lire aussi: Neuf arrestations chez les grévistes

• À lire aussi: Début de la grève générale illimitée au port de Montréal

• À lire aussi: Port de Montréal: Ottawa n’interviendra pas

Une quinzaine de navires sont directement touchés par la grève. Si certains ont été déroutés vers différents ports, d’autres sont coincés dans les terminaux à Montréal ou immobilisés à l’ancre dans le fleuve Saint-Laurent.

Selon les données de l’administration du port de Montréal, 65 000 conteneurs sont coincés en raison de la grève et près de 325 000 tonnes de vrac solide – du sucre, des engrais et du gypse notamment – sont également bloquées.

Selon le Conseil du patronat du Québec (CPQ), 6300 entreprises de la province dépendent des activités du port de Montréal.

«Le contexte de la prolongation du conflit dans le port va certainement avoir des répercussions dans l’économie du Québec. Plus récemment, j’entendais le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, un fervent défenseur de sa région qui a des craintes extrêmement importantes quant à la fermeture d’une usine de sa région, qui risquerait de mettre au chômage 150 personnes simplement en raison du conflit dans le port. Les répercussions vont se vivre sur les tablettes des magasins, et se vivent dans les entreprises qui ont des liens avec le port», a indiqué à TVA Nouvelles Karl Blackburn, qui est le nouveau président et chef de la direction du CPQ.

Vives tensions

Les tensions sont toujours vives entre la partie patronale et les syndiqués alors que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a confirmé jeudi l’arrestation de neuf individus relativement à un incident survenu le 29 juillet dernier.

Des cadres et des agents de sécurité du port qui retournaient à leur véhicule stationné au Stade olympique auraient été intimidés par des syndiqués.

À cet endroit, des cadres du port de Montréal, accompagnés d’agents de sécurité, tentaient de regagner leur véhicule lorsqu’ils ont été accueillis par une cinquantaine de travailleurs en grève, dont plusieurs débardeurs.

Les cadres et les agents de sécurité auraient ensuite «fait l’objet de menaces et d’intimidation au moment de monter dans leur véhicule personnel, qui était garé dans le stationnement du Stade olympique», a indiqué le SPVM.

La convention collective des 1125 débardeurs du port de Montréal est échue depuis le 31 décembre 2018.