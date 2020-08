Internet haute vitesse: Québec n’attendra plus Ottawa pour connecter les régions

Excédé d’attendre le financement du gouvernement fédéral pour connecter les régions à internet haute vitesse, Québec procédera lui-même au financement de projets.

C’est ce qu’a indiqué le premier ministre, François Legault, de passage à La Sarre, en Abitibi-Témiscamingue, jeudi.

«On a, pendant un an et demi, un peu attendu le gouvernement fédéral à qui on demandait d’en financer la moitié. C’est trop long. Donc, ce que j’ai demandé au ministre de l’Économie, c’est de le financer complètement par le gouvernement du Québec, puis dans un deuxième temps, on essaiera d’aller collecter le gouvernement fédéral pour leur part », a-t-il expliqué.

Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, a donc été chargé de négocier avec différentes compagnies de télécommunications.

«On parle de plusieurs centaines de millions de dollars pour que ces entreprises soient capables d’offrir des tarifs comparables aux tarifs qui sont dans les grandes villes, mais en nous chargeant un montant pour que ça soit rentable pour eux autres. Parce qu’actuellement, il y a certaines résidences éloignées qui ne sont pas rentables pour ces entreprises-là», a précisé François Legault.

Ce dernier s’est engagé à brancher 340 000 résidences au Québec.

Le gouvernement a déjà débloqué 150 millions $ en mai pour financer 66 projets à l’échelle du Québec afin de donner accès à un service internet haut débit dans des milieux ruraux à des prix comparables à ceux proposés en ville.

Les projets retenus sont répartis dans 11 régions, soit le Bas-Saint-Laurent, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Capitale-Nationale, la Mauricie, l'Estrie, l'Outaouais, Chaudière-Appalaches, Lanaudière, les Laurentides, la Montérégie et le Centre-du-Québec.

Ils permettront de brancher 60 000 foyers et devraient tous être lancés d’ici 2022.

Lors de la dernière campagne électorale, la Coalition avenir Québec (CAQ) prévoyait une enveloppe de 400 millions $ afin de brancher tous les foyers du Québec à internet haute vitesse d’ici 2022. François Legault s’attendait alors à une contribution équivalente de la part des entreprises privées de télécommunication (Bell, Vidéotron, Telus, etc.), de même que de la part du gouvernement fédéral.