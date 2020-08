Les champions en titre en eaux troubles

Les chances des Blues de St. Louis de gagner une deuxième coupe Stanley consécutive ont diminué de beaucoup, vendredi, à Edmonton, puisque l’équipe du Missouri a subi une défaite de 4 à 3 en prolongation contre les Canucks de Vancouver.

Le capitaine Bo Horvat a permis aux siens de prendre une avance de 2 à 0 dans la série, grâce à sa réussite en temps supplémentaire.

Les Blues ont presque causé une surprise en troisième période. En retard 3 à 1, Samuel Blais a d’abord réduit l’écart à un seul but. Un autre Québécois, David Perron, a forcé la tenue d’une prolongation, alors qu’il restait six secondes à faire au temps réglementaire. Ryan O’Reilly a inscrit le premier but des Blues, lors d’un avantage numérique en fin de deuxième période.

Les Canucks se sont rapidement donné une option sur la rencontre. Au premier engagement, Horvat a inscrit son premier de deux buts lors d’un désavantage numérique. Tanner Pearson a, pour sa part, profité d’une situation avec l’avantage d’un homme pour doubler l’avance des siens. Elias Pettersson a été l’auteur de l’autre filet de la formation canadienne.

Jacob Markstrom a repoussé 34 des 37 rondelles dirigées vers lui. Son vis-à-vis, Jordan Binnington, a cédé quatre fois sur 25 lancers.

Le troisième match de la série aura lieu dimanche.