L’ONU lance une collecte de 565 millions de dollars pour le Liban

Les Nations unies ont lancé vendredi un appel de fonds d’un montant de 565 millions de dollars en faveur du Liban, dix jours après l’explosion meurtrière qui a dévasté la ville de Beyrouth.

Cette aide sera notamment destinée aux efforts de reconstruction succédant à la phase de première urgence dans la capitale.

Il s’agit de financer la remise en état des hôpitaux et des écoles et de fournir un toit aux sinistrés, sans-abri depuis l’énorme détonation au port, où étaient stockées des tonnes de nitrate d’ammonium.

AFP

« La tâche de reconstruire la vie des habitants et permettre la guérison d’une telle dévastation ne fait que commencer », a estimé à l’ONU Najat Rochdi, une coordinatrice de l’aide humanitaire à destination du Liban.

Elle a appelé la communauté internationale à ne pas lésiner en mettant la main au portefeuille, en ayant particulièrement à l’esprit « l’incroyable générosité des Libanais vis-à-vis des réfugiés syriens et palestiniens ».

L’explosion du 4 août, illustrant la corruption et la mauvaise gestion de responsables politiques libanais, a fait plus de 171 morts et 6.500 blessés et déclenché une colère de la rue face à laquelle le gouvernement du premier ministre Hassan Diab a dû présenter sa démission.