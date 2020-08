Méchante femme!

Devenu candidat républicain en 2016 Trump ne pouvait plus blairer Hillary et la traitait de «nasty woman». Pourtant, elle fut son amie, il fréquentait la famille Clinton du temps où il votait démocrate.

Nancy Pelosi présidente de la chambre des représentants des États Unis y a droit elle aussi à «nasty woman».

Démocrate madame Pelosi donc pestiférée. On verrait bien le joker piquer des aiguilles dans une poupée à son effigie les soirs de pleine lune.

Et arrive Kamala Harris la colistière de Joe Biden. Une autre «nasty woman».

En revanche, sa copine Ghyslaine Maxwell n’est pas nasty du tout, il l’aime bien Ghyslaine. Dans un de ses nombreux tweets il a écrit: I wish her well.

Il lui souhaite du bien à Ghyslaine. Suspect... À se demander s’il ne lui arrivera pas bientôt malheur dans sa prison.

Dieu sait que Ghyslaine fut accommodante au temps jadis, où le joker orange se pavanait dans les fêtes somptueuses que donnait son ami Jeffrey Epstein sur son île des caraïbes.

C’est un secret de polichinelle, le bronzé a du mal à supporter les femmes qui exercent un pouvoir. Il les préfère nettement racoleuses ou tout au moins décoratives.

Au sujet de la nomination de Kamala Harris, Il ne s’est pas gêné pour claironner que le choix d’une femme candidate à la vice présidence de Biden représentait une honte envers les hommes de son pays. Bienvenue en 2020 pépère!

La sénatrice de la Californie en a vu et entendu bien d’autres comme procureur de l’État. Elle les attend de pied ferme les attaques du camp adverse. Elles commencent à pleuvoir.

La bande de tarés mène déjà la cabale sur la légitimité de sa citoyenneté américaine.

Cette campagne sera sale, ou ne sera pas.

Sans compter l’armée de hackers au service de Poutine qui inondent déjà les réseaux sociaux de messages à la gloire de sa marionnette.

Le Donald ne décollera pas facilement. Comme dit ma vieille: «ça a pas de père, pas de mère, ce monde là»!

Aucun doute Kamala Harris mériterait bien de le fracasser ce fameux plafond de verre.

Pas que Biden soit le candidat rêvé, tout le monde s’entend là-dessus. Le vieux Joe ne casse pas les briques. Sa candidate à la vice présidente va lui voler le show et sans doute lui sauver la mise.