Muller regardera ses textos

TORONTO | Kirk Muller a maintenant la tête en paix. Il pourra diriger le Canadien avec Luke Richardson, Dominique Ducharme et Stéphane Waite sans se faire de mauvais sang pour l’état de santé de Claude Julien.

Au lendemain de l’installation d’une endoprothèse dans une artère coronaire, Julien a reçu son congé de l’hôpital St. Michael’s de Toronto. L’homme de 60 ans a obtenu l’autorisation de rentrer chez lui, à Montréal, pour se reposer.

«Je lui ai parlé jeudi matin, je l’ai texté quand j’ai eu la nouvelle, a expliqué Muller à quelques heures du deuxième match face aux Flyers. Je lui ai dit que sa santé restait la priorité, tout comme le repos. C’était un contact initial. Claude était soulagé. On s’est parlé. Dans sa voix, on sentait le soulagement, il allait bien. On a parlé de hockey. Il était galvanisé. Il a vite arrêté de parler de lui pour parler de hockey et de l’équipe. C’est un bon signe.»

On ne connaît pas exactement les recommandations des médecins. Un entraîneur dans l’âme peut-il se reposer tout en regardant son équipe à la télévision? Muller gagerait probablement sa maison sur les chances de voir Julien regarder le deuxième match entre le CH et les Flyers.

«Oh, oui! S’il le peut, c’est sûr qu’il regardera le match», a répliqué Muller avec le sourire. «Je ne serais pas surpris de recevoir un texto ou un appel de lui pendant le match. Le ton de sa voix était bon. Il a probablement assez d’énergie. Nos conversations étaient surtout sur le hockey. S’il est physiquement capable, il va regarder le match.»

La même recette

Pour son premier match comme entraîneur en chef du Tricolore, Muller n’a pas l’intention de tout chambarder. Marc Bergevin a déjà dit que l’ancien capitaine du CH aurait carte blanche dans ses décisions, mais cela ne devrait pas modifier ses intentions.

«La clé est qu’on ne changera pas notre stratégie, on ne touchera pas aux X et O, a précisé Muller. On est bâtis d’une certaine façon et, quand on joue avec rapidité et qu’on préconise un style nord-sud, ça va bien. Peu importe qui sont les joueurs, ils doivent jouer. Je devrai lire ce que font les joueurs sur la glace. Qui joue bien, qui ne joue pas bien... On a besoin de tous nos joueurs, pas juste quelques joueurs. On a aussi de bons meneurs, on sera prêts. Pour le choix des joueurs, c’est mon travail de mettre le meilleur personnel sur la glace.»

Malgré l’absence d’un entraîneur derrière le banc, Muller gardera les mêmes responsabilités avec ses adjoints.

«On va essayer de ne pas trop changer, pour que ce soit pareil pour les joueurs. Luke [Richardson] est bon avec les défenseurs et va continuer de travailler sur le désavantage numérique. Dom [Ducharme] et moi allons travailler ensemble les décisions à cinq contre cinq. Je vais parler avec Dom des scénarios. Par exemple, il va me donner des infos sur qui est bon aux cercles des mises en jeu. Rien de trop différent par rapport à quand Claude est là. On travaille déjà ensemble depuis longtemps et Claude est bon pour déléguer.»

Émotion et passion

Muller n’a pas de potion magique. Il ne transformera pas un Dale Weise en un dangereux marqueur. Mais il promet deux ingrédients importants.

«De l’émotion et de la passion, a-t-il répliqué. C’est agréable d’être ici. Gary Bettman a fait tout un travail. Je regarde nos joueurs et ils pensent seulement au hockey. On a une belle occasion. De voir nos joueurs aussi soudés, c’est le fun, et c’est pourquoi on fait ça.»