Obama et Biden: la revanche de Joe

L’amitié entre Barack Obama et Joe Biden est sincère, mais déjà en avril dernier je rapportais qu’elle n’allait pas de soi en 2008 et que cette relation est plus complexe qu’il n’y paraît.

Pas plus en avril que maintenant je n’ai l’intention de remettre en question la complicité évidente entre les deux hommes ou de vous convaincre que tous les memes ou les vidéos ne constituaient que des mises en scène ou une simple récupération à des fins électoralistes. Les stratèges démocrates ont bien su exploiter une réelle amitié.

Si Joe Biden et Barack Obama sont des alliés et des amis, leur relation mérite cependant quelques éclaircissements supplémentaires. Dans un article publié aujourd’hui, le site POLITICO explique qu’une des motivations de Joe Biden pour mener l’actuelle campagne est de prouver à son ancien patron qu’il avait tort.

Vous vous rappelez peut-être qu’avant le début des primaires démocrates, Obama avait déclaré que Biden n’avait pas à se sacrifier. Évoquant son âge avancé et ses états de service, le premier président noir affirmait que Biden avait largement mérité de se reposer et de terminer sa carrière politique sur une note positive. Vice-président honnête et loyal, sa cote de popularité était alors assez élevée.

Ce qu’on développe moins, c’est qu’en 2020, tout comme en 2016, Barack Obama ne croyait pas que son ami était le meilleur candidat. Très tôt après le départ d’Hillary Clinton du poste de secrétaire d’État, Barack Obama lui avait réservé un traitement royal, pavant déjà la voie à sa candidature en 2016.

Au plan stratégique et au plan intellectuel, la proximité entre Obama et son ancienne rivale était plus grande que le lien qui l’unissait à Biden. Qu’on l’aime ou non, Mme Clinton est d’une minutie maladive et sa connaissance des enjeux et des rouages est exceptionnelle. Obama est un penseur et il considérait Hillary comme son égal. S’il reconnaissait à Joe Biden une grande expérience politique, il semble que son côté plus pragmatique et sa spontanéité l’aient agacé à plusieurs reprises.

Si Obama a su s’adapter au style et aux manières de son vice-président, le reste de son entourage semble n’y être jamais parvenu. Les intellectuels universitaires qui entouraient Obama auraient été particulièrement condescendants envers Biden, le considérant comme un mal nécessaire, un politicien d’une autre génération. Plusieurs de ces mêmes conseillers ont d’ailleurs appuyé ouvertement la candidature de Clinton avant de travailler à ses côtés en 2016.

Vous connaissez déjà la réputation de gaffeur de Joe Biden et son caractère impulsif. Vous connaissez aussi son style chaleureux, trop semble-t-il, mais ne vous laissez pas leurrer par une image un brin superficielle que Biden aime bien entretenir lui-même. Biden est un politicien de proximité, mais surtout un politicien de terrain qui connaît bien toutes les ficelles du sénat et les jeux de coulisses du congrès.

Même si les conseillers d’Obama appréciaient plus ou moins les interventions du vice-président, son style et ses manières en faisaient le complément parfait à son patron. Je me souviens avoir déploré que le président Obama hésitait parfois à se jeter dans la mêlée, à relever ses manches pour affronter directement ses adversaires dans les tranchées.

Biden savait que l’éloquence de son président, son intelligence et la noblesse de ses intentions ne suffiraient pas à réaliser les promesses de la campagne 2008. La politique américaine est un sport de contact et être prétendant au Lady Bing (meilleur esprit sportif au hockey) permet rarement de parvenir à ses fins.

Par deux fois donc, Obama a hésité ou même refusé d’appuyer son ancien vice-président. Il est bien conscient de ses lacunes et des besoins de renouveler le leadership de sa formation politique. On peut cependant aisément comprendre qu’après avoir vécu une humiliation en 2016 et avoir survécu au parcours des primaires sans que son ancien patron n’intervienne en sa faveur, Joe Biden souhaite prouver à ses détracteurs et à Obama qu’il possède les qualités requises pour rassembler et diriger le pays.

La semaine prochaine, le couple Obama va contribuer activement à la convention démocrate. Vous les entendrez vanter les qualités de Joe Biden et les propos seront sincères. Ayez cependant en tête que l’amitié à ses limites en politique et que bien des gens demeurent convaincus que Joe Biden est un candidat de compromis et de transition. Barack Obama préférerait sans doute que son amie Kamala Harris soit dans le siège du conducteur plus que candidate à la vice-présidence. Il devra probablement attendre quatre ans.