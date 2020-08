Ouvre-bocaux originaux

Lorsqu’un couvercle vous donne du fil à retordre, une panoplie d’ouvre-bocaux peuvent venir à votre rescousse, à condition de toujours en avoir un sous la main. Quel sera le vôtre ?

Retirer l’air

Photo courtoisie

Ce petit accessoire nommé Jarkey ressemble à un décapsuleur et pourtant, il permet d’ouvrir des pots, même ceux dont les couvercles sont les plus récalcitrants. Simple à utiliser, il soulève juste assez le couvercle pour entendre le son de l’air qui s’échappe du contenant, réduisant ainsi la succion qui rendait difficile l’ouverture du pot de marinade ou de tartinade.

► quincailleriedante.com > 6,97 $

Bonne prise

Photos courtoisie

Avoir une bonne prise sur le couvercle est l’un des trucs facilitant l’ouverture des pots. Cet ouvre-bocal en silicone qui épouse la forme de la main et adhère solidement au couvercle, multiplie votre force destinée à dévisser le couvercle et réduit celle consacrée à agripper ce dernier. Il convient au petit bouchon dévissable d’une bouteille autant qu’au couvercle d’un gros pot de cornichons qui ne vous résisteront plus désormais.

► leevalley.com > 16,95 $

Multifonction

Photo courtoisie

Lorsque la force dans les mains n’est plus au rendez-vous, l’ouvre-pot Mightygrip de Starfrit prend la relève. Il s’ajuste aux couvercles dont la taille varie de 1 à 10 cm, comprend une lame rabattable pour ouvrir des emballages, peut décapsuler une bouteille, ouvrir une cannette et une boîte de conserve, puis compte même une loupe pour lire les petits caractères.

► starfrit.com > 19,99 $

Au collet

Photos courtoisie

Glissez le collet en silicone de ce pratique accessoire Trudeau autour du couvercle qui vous donne des sueurs, serrez-le bien, puis dévissez ! Vous aurez accès au contenu de votre pot de sauce, d’olives ou de confiture maison sans problème. Plus besoin de grimacer et de demander au voisin de vous aider !

► trudeau.com > 2,99 $