Sandwich au tofu sucré-salé

Portions : 4 | Préparation : 10 minutes | Cuisson : aucune | Congélation : non

Ingrédients

2 c. à s. de yogourt grec nature

2 c. à s. de mayonnaise

2 c. à thé de moutarde à l’ancienne

1 c. à thé de sirop d’érable

4 grandes tortillas de blé entier

1 emballage de 454 g de tofu, cuit à l’« irrésistible » en très petits dés

Au goût, feuilles de laitue Boston

Préparation

Mélanger le yogourt, la mayonnaise, la moutarde et le sirop d’érable dans un petit bol et en tartiner les tortillas. Répartir le tofu et la laitue. Rouler les tortillas fermement pour retenir la garniture. Placer chaque sandwich dans un contenant refermable et conserver au frais jusqu’au moment de servir.

Variante : Comme alternative rapide, on peut mélanger une conserve de pois chiches égouttés et rincés avec 1 c. à s. de sirop d’érable et 1⁄2 c. à thé de moutarde sèche. Ensuite, les faire rôtir 5 minutes à la poêle.

Bien que le sirop d’érable soit un sucre naturel, il faut tout de même en surveiller la consommation.