GODMAIRE, Jean-Paul



À l'Hôpital Charles Lemoyne, le 7 avril 2020 est décédé à l'âge de 93 ans, Jean-Paul Godmaire époux de Pierrette Labelle, frère de feu Françoise Da Sylva.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Louise (feu Robert Vézina), Pierre (Sylvie Schoeb), Benoît (Betty Eng), ses petits-enfants Nicolas (Jolyane Gagnon), Jessica et Caroline de même que son arrière petite-fille Zoé et son frère Denis, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera pour les condoléances le 22 août entre 13h00 et 16h00 à:7679 TASCHEREAUBROSSARD, QUÉBEC, J4Y 1A2Une cérémonie suivra dès 16h00 à la Chapelle de la Maison Darche.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du Coeur, serait apprécié.